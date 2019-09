Una consulenza sulla Fiat 500 per chiarire l'incidente

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'INDAGINEBELLUNO Ci sarà inevitabilmente una consulenza, che verrà disposta dalla Procura, per chiarire l'incidente mortale avvenuto domenica mattina sulla statale 50, di fronte a arredamenti Bona e Gava. Uno schianto tragico, che non ha coinvolto altri veicoli, nel quale ha perso la vita il 19enne di Longarone Cristian Gabriele Palazzolo. Oggi pomeriggio alle 15 nella chiesa di Longarone l'ultimo saluto al giovane. Il paese si fermerà per rendere omaggio al ragazzo e stare vicino alla famiglia. Nel dolore mamma Rosa Maria e papà Pietro e...