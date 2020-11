L'ANNIVERSARIO

BELLUNO Eliwell festeggia i primi quarant'anni in grande: per celebrare il compleanno l'azienda che ha sede in viale dell'Industria in Alpago e sviluppa e produce soluzioni e sistemi di controllo per unità refrigeranti e controllori per il condizionamento, lancia il nuovo portale Eliwell Digital Academy. Uno spazio digitale pensato per offrire a clienti e partner un supporto innovativo che permette con estrema facilità di conoscere, scegliere e utilizzare al meglio i prodotti e le soluzioni per la refrigerazione proposte. «Eliwell Digital Academy vuole essere uno strumento di lavoro che cresce ogni giorno adattandosi alle nuove tendenze e applicazioni di interesse per il cliente spiega Luigi d'Andrea, direttore marketing dell'azienda -. È una sorta di biblioteca tematica e dinamica pensata per aumentare gli skill tecnici e consulenziali sia dei distributori che degli installatori dei nostri prodotti, riconoscendone il ruolo centrale nelle scelte di soluzioni sempre più smart ed evolute per il mondo della refrigerazione e del risparmio energetico». Il 2020 rappresenta per Eliwell una tappa importante, 40 anni di attività nel settore della refrigerazione trascorsi a cavallo tra il secolo scorso e il nuovo millennio. Nata nell'agosto del 1980 da un'idea di un imprenditore bellunese, Eliwell si è trasformata ben presto in una realtà internazionale, che oggi conta più di 200 dipendenti ed è presente in oltre 90 Paesi a livello globale. Una storia di successo tutta italiana che ha visto una piccola azienda del bellunese diventare un player globale della refrigerazione, portando lo sviluppo tecnologico made-in-Italy nel mondo. L'azienda di Alpago, infatti, in questi 4 decenni ha introdotto molte novità nel mondo della refrigerazione, alcune divenute standard di mercato. Di pari passo con lo sviluppo tecnologico, Eliwell è cresciuta nel tempo espandendosi prima oltralpe e poi a livello globale. Anche nel periodo del lockdown, non ha mai interrotto le proprie attività e ha continuato ad investire non solo sullo sviluppo di nuovi prodotti, ma anche sul potenziamento e l'innovazione dei canali digitali già esistenti. (A.Tr.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA