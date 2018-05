Una casa serena per autosufficienti tra pranzi e relax

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA NOVITÀBELLUNO Non sarà una casa di riposo e non sarà un centro diurno. Non sarà nemmeno una clinica privata. Al piano terra del civico 11 di via del Piave sta per nascere Casa famiglia serena, una grande famiglia tutta composta da anziani. L'idea arriva da Pordenone, da Piero Turchet della Cooperativa Foenis e dai suoi soci e punta a offrire una terza età felice a chi è autosufficiente. Sarà una sorta di maxi appartamento, dove una dozzina di persone vivranno condividendo i pranzi e le cene, momenti di relax davanti al televisore,...