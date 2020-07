IL PROGETTO

BELLUNO Dai tempi neri del Covid nasce Casa Prade: l'abitazione del comune per i senza fissa dimora. L'edificio, un tempo abitato dal custode del cimitero, diventa oggi un centro di aiuto e di reinserimento lavorativo per persone ai margini, senza punti di riferimento famigliari e senza casa. L'idea è nata all'interno di Palazzo Rosso durante le settimane difficili del lockdown, quando i bellunesi erano serrati in casa, i negozi e i servizi chiusi e le persone in povertà si sono ritrovate, improvvisamente, senza quei piccoli appigli sul territorio tanto utili per chi non ha nulla.

LA CASA

«Le persone che trovavano riparo in ospedale, in stazione o in altri luoghi hanno visto aggravarsi la loro condizione spiega l'assessore al sociale Lucia Pellegrini -, così abbiamo messo in piedi questo progetto chiamato, appunto, Casa Prade in collaborazione con Caritas e finanziato dal fondo povertà del Governo». Per ora sono stati stanziati 10.300 euro, da qui alla fine dell'anno serviranno per la gestione della casa e per l'acquisto di beni di prima necessità ad uso degli ospiti. L'intenzione, ad ogni modo, è quella di portare avanti l'iniziativa anche nel 2021 e di arrivare, un po' alla volta, al reinserimento lavorativo del gruppo coinvolto.

GLI INQUILINI

Gli ospiti sono stati selezionati da Caritas, a cui il Comune ha affidato la gestione della struttura, e sono 4 di diverse età. Uno di loro, un giovane trentenne, è stato nominato responsabile e si occupa di interfacciarsi con educatori e volontari e di far rispettare le regole. Sì, perché la convivenza nella casa del Comune presuppone il rispetto di norme come il divieto di fumo negli spazi interni e la collaborazione nella gestione del quotidiano, come pulizie e cura degli ambienti. L'abitazione è formata da 3 camere da letto, una stanza al momento adibita a ricovero di materiali, una cucina e un bagno. Gli ambienti sono in ottime condizioni e sembra che gli inquilini apprezzino molto la normalità di una dimora fissa e di una quotidianità ritrovata.

LA NUOVA VITA

Qualcuno di loro viveva in tenda, qualcuno in case abbandonate, chi per strada o sotto i ponti. Vite difficili, fatte di freddo, di fame e di stenti. Ora per il pranzo fanno riferimento alla mensa dei frati di Mussoi e per la cena c'è l'aiuto di Caritas. Bollette e tutte le spese di gestione sono, naturalmente, sostenute dal Comune. «La convivenza sta funzionando molto bene spiega Pellegrini -. Gli ospiti sono seguiti quotidianamente da volontari della Caritas che li aiutano nelle faccende quotidiane e da educatori che li coinvolgono in piccoli progetti. Di recente hanno sistemato tutto il giardino, è venuto davvero bene, si impegnano molto». L'intento tuttavia va anche oltre e prevede di trovare occupazione alle persone attraverso lavori socialmente utili pagati dal Comune. «Gli abitanti sono tutti molto motivati conclude Pellegrini -, evidentemente fornire una casa innesca una serie di conseguenze positive nell'individuo, la ritrovata normalità e il senso di accoglienza danno come risposta impegno, cura di sé e di quello che si trova attorno, insomma la speranza di un futuro migliore».

Alessia Trentin

