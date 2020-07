L'IDEA

BELLUNO Una casa di riposo per il Covid-19 l'idea è della Regione ma l'Usl 1 Dolomiti rilancia: «Costruiamo ha annunciato ieri in una riunione dedicata al tema il direttore dei servizi socio sanitari Gian Antonio Dei Tos una struttura nuova per questi pazienti». Dovrà essere un centro servizi per anziani a valenza provinciale, naturalmente, in grado di accogliere tutti i non autosufficienti positivi al virus. In tempi di non pandemia, invece, sarà una casa di riposo come le altre. La notizia è stata annunciata ieri in occasione dell'incontro «Gestione della pandemia da Sars Cov 2 stato dell'arte e prospettiva post emergenza nei Centri di servizio residenziali per anziani del territorio della provincia di Belluno» a cui erano stati invitati rappresentanti delle strutture del territorio.

IL PIANO

L'occasione, insomma, per fare il punto della situazione dopo i mesi difficili dell'emergenza, per ribadire i numeri della pandemia e capire come organizzarsi per il futuro. Le direttive arriveranno dall'alto, questo è certo, ma l'Usl 1 Dolomiti sta già riflettendo sul tema ipotizzando scenari futuri, la recrudescenza del contagio non è una prospettiva poi così remota, e conseguenti difese. Da un lato esiste un piano con le indicazioni degli interventi strutturali a cui sono chiamati i centri servizi per mettersi a norma, dall'altra ieri Dei Tos si è lasciato andare all'annuncio di una maxi operazione ancora tutta da vagliare. «La Regione ha detto propone la casa di riposo provinciale dedicata interamente al Covid 19. Noi in provincia stiamo già pensando alla costruzione di una struttura da 100 120 posti letto e stanze singole. In assenza di emergenza potrà essere utilizzata come un normale centro servizi per anziani. Ci stiamo pensando. La posizione sarebbe centrale e servirebbe l'intera provincia». Naturalmente all'interno vi opererà personale formato e dedicato esclusivamente alla cura dei positivi. Non sarà semplice, questo è chiaro, e non tanto per l'investimento in denaro richiesto quanto per il personale. In provincia si fa fatica a coprire le esigenze delle strutture attuali, figuriamoci con l'aggiunta di un centro in più.

LE REAZIONI

«L'incontro è servito a capire il quadro, ma tutto si deciderà al tavolo tra prefetto e sindaci dei primi di agosto e all'interno dei piani di zona spiega la consigliera del Comune di Pedavena Maria Teresa De Bortoli, presente ieri mattina in ospedale -. Il 30% delle persone non autosufficienti è nelle strutture, il 70% è fuori, curato dai famigliari, si tratta di considerare anche modalità come il cohousing e gli appartamenti protetti, per gestire queste persone. Ci sono interventi da fare, ma è da capire come dividere gli spazi. Credo che anche all'interno degli ospedali ci siano spazi inutilizzati da adibire a questo. La vera questione è la mancanza di personale. La nostra casa di riposo Padre Kolbe è del Collegio antoniano di Padova, è privata». A Pedavena se ne sta già parlando da un po', come spiega il sindaco Nicola Castellaz. «Abbiamo fatto un incontro qualche settimana fa con la casa di riposo dichiara -, il percorso è iniziato e proseguirà con altri confronti». Umberto Soccal, primo cittadino di Alpago, ancora non è stato messo a conoscenza di futuri cantieri nel centro anziani di Puos né della possibile costruzione di un centro Covid, ma si dice pronto ad ottemperare alle normative. «Stiamo monitorando la situazione per capire come si evolverà - assicura -, ma per ora non abbiamo avuto indicazioni di interventi specifici e particolari, restiamo in attesa».

Alessia Trentin

