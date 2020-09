SANITÀ

BELLUNO Un solo dermatologo dal mese di marzo, su cinque previsti in organico. «Così - segnala un utente - nei giorni in cui l'unico medico è assente, anche per una settimana, non è possibile fare visite urgenti». Una situazione di difficoltà confermata dalla stessa Usl: «All'ospedale San Martino di Belluno l'Unità operativa dovrebbe essere a regime con un organico di 5 medici compreso il responsabile. A partire da luglio 2019 sono cessati 4 dirigenti medici (2 per pensione e 2 per recesso volontario)e dal 1° marzo 2020 resterà in servizio un solo dirigente medico a tempo indeterminato nell'unità operativa».

LA DIFFICOLTÀ

«L'ultima assunzione per turn over - spiega sempre l'Usl - è stata fatta ad inizio 2018, utilizzando una graduatoria a tempo indeterminato dell'Ex ulss 1 di Belluno approvata con deliberazione n. 393 del 15/5/2015 con 6 candidati in graduatoria escussa totalmente. Quindi non vi sono graduatorie disponibili». Secondo la ricostruzione dell'Usl a novembre del 2019, nelle more della richiesta di un concorso a tempo indeterminato fatto con urgenza ad Azienda Zero, è stato bandito un avviso pubblico a tempo determinato andato deserto. «Azienda Zero - ricostruisce l'Usl - ha quindi attivato un ulteriore concorso a tempo indeterminato per tre posti, con scadenza 14 giugno 2020. Si attende il provvedimento di ammissione dei candidati per questa Azienda».

L'ATTIVITÀ

Per fare fronte alla carenza di dermatologi strutturati l'attività è stata coadiuvata dall'attività di dermatologi assunti come Specialisti Ambulatoriali Interni. Attualmente l'attuale distrubzione oraria prevede otto ore ad Agordo, cinque a Cortina e Pieve e venti ore a Belluno. A Febbraio 2020 è stato conferito un incarico Libero Professionale per 20 ore a settimana. «Oltre a espletare le procedure per l'assunzione di medici strutturati, quindi, l'Azienda ha attivato da tempo una ricerca a tutto campo di Specialisti dermatologi che potrebbero, con varie forme contrattuali (Specialisti Ambulatoriali Interni, Libera Professione), prendere servizio presso l'Azienda».

IL COVID

Al momento l'attività arretrata a causa del coronavirus conta circa 60 prestazioni per il distretto di Belluno, mentre risultano in lista di attesa circa 900 prestazioni richieste a partire da maggio.

L'IMPEGNO

«Confermiamo l'impegno - spiega l'Usl - per risolvere la criticità, sia perseguendo instancabilmente il reclutamento di altri medici dermatologi percorrendo tutte le strade possibili sia ottimizzando i percorsi esistenti.

