Un progetto per ridurre il disagio giovanile

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CORSOBELLUNO Si chiama Una comunità a sostegno della famiglia e ha l'obiettivo di ridurre il disagio giovanile. È un progetto ambizioso che ha per capofila l'Usl 1 Dolomiti, in rete con 25 partner tra Comuni, cooperative e associazioni. E qualche giorno fa ha messo in moto un'azione che potrà essere importante per chi si occupa di giovani, preadolescenti e adolescenti. Il 14 dicembre difatti è iniziato un primo evento formativo che vuole favorire una cultura condivisa, fornire conoscenze e competenze operative sul tema dell'utilizzo di...