Un poster per la pace: ecco i ragazzi da premiare

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CONCORSOBELLUNO Il futuro della pace è stato il tema del concorso artistico per ragazzi Un poster per la Pace 2017-18 organizzato dai Lions di tutto il mondo. L'edizione di quest'anno, giunta alla 30. edizione, ha voluto far ragionare sul valore fondamentale della pace per la sopravvivenza stessa del nostro pianeta. Le premiazioni del concorso, organizzato dal Lions Club Belluno, si terranno oggi alle 16 nell'Istituto Agosti. L'adesione bellunese all'iniziativa è stata entusiastica e ha coinvolto otto scuole medie dalle quali sono...