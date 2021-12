LA SANITÀ

BELLUNO Un positivo su 10 rifiuta le cure con i farmaci monoclonali, e non perché non ne abbia bisogno, ma perché non crede nella scienza. E una parte di questi, non protetta dal vaccino anti-covid, finisce in Terapia Intensiva con esiti talvolta fatali. «Quando ci rispondono di no racconta il direttore del reparto di Malattia Infettive di Belluno Renzo Scaggiante rimaniamo interdetti di come, in certe situazioni, si possa andare incontro alla morte con queste convinzioni. Loro rispondono che sono sempre stati bene, che si curano a casa con le vitamine e noi spieghiamo che la scienza dice altro». Accanto a questa minima, ma pur sempre rilevante percentuale di no-vax e no-cure, ci sono tanti cittadini che invece vogliono vaccinarsi. Al Pala Mares di Ponte nelle Alpi, ieri mattina, i medici di base hanno somministrato quasi mille dosi. Segno che la campagna vaccinale prosegue a pieno ritmo.

LE CURE

I farmaci monoclonali, nonostante la fronda di dissenso, sono stati utilizzati per 200 persone. Il reparto di Malattie Infettive contatta dai 30 ai 50 positivi al giorno ed esegue dai 15 ai 20 trattamenti alla settimana. All'inizio la chiamata diretta era rivolta soltanto ai pazienti con più di 65 anni a cui veniva se erano stati vaccinati, se avevano segni o sintomi compresi nella scheda Aifa (diabete, obesità, età, pneumopatie, cardiopatie, etc) e poi l'invito alla somministrazione dei monoclonali. Visto il buon risultato, l'azienda sanitaria ha deciso di allargare le chiamate anche agli over 50 e quando possibile anche a fasce d'età più basse. «Tale percorso spiega Scaggiante ci ha permesso di ridurre significativamente i ricoveri ospedalieri, ottenendo anche una guarigione più veloce delle persone trattate».

IL PARADOSSO

Il problema è che il 10-15% dei positivi non vaccinati rifiuta i monoclonali e «si presenta dopo 7-10 giorni con malattia conclamata covid 19 e successivo ricovero, anche in terapia intensiva» vanificando in parte il lavoro svolto dal reparto. Scaggiante aggiunge che l'obiettivo della terapia è quello di fare in modo che le persone non si ammalino e non finiscano in ospedale, occupando posti letto destinati ad altri. «Penso ad esempio a chi aspetta un intervento da mesi continua il primario e dobbiamo dirgli di no perché in Rianimazione non c'è posto per colpa di qualcuno a cui si era offerta una possibilità con i monoclonali e ha rifiutato. Capisco che le persone comincino a indispettirsi. Non si può pensare di fare sempre ciò che si vuole, se questo va a discapito di persone deboli come un oncologico. A un certo punto verrebbe da dire alla persona non vaccinata: hai visto? Ma noi curiamo tutti».

LA PREVENZIONE

La campagna vaccinale è proseguita anche ieri. L'Ulss Dolomiti ha ormai somministrato, in totale, 353.940 dosi di vaccino anti-covid. A registrare, ieri, una tappa significativa nella lotta al virus è stata Ponte nelle Alpi. In una sola giornata sono state eseguite quasi mille dosi. Per essere precisi: 964. «Abbiamo ricevuto una risposta importante in occasione dell'appuntamento dedicato alle terze dosi e organizzato al Pala Mares ha commentato il capogruppo della maggioranza consiliare e medico di base, Fulvio De Pasqual - A coloro che si sono vaccinati 5 o 6 mesi fa, si sono aggiunte molte altre persone: di fatto, abbiamo lavorato ininterrottamente dalle 8 del mattino alle ore 19». Si sono presentati soprattutto over 60 e i pazienti fragili e alcuni vaccini sono stati eseguiti a domicilio. A porgere il braccio anche un non vaccinato. In prima fila, i medici di base del territorio: oltre a De Pasqual, Margherita De Marchi, Camilla Lorenzato, Valentina Mares e Lisa Scapol. Con loro anche un paio di infermieri della Medicina di gruppo di Ponte nelle Alpi e quattro infermiere messe a disposizione dall'Ulss Dolomiti: due al mattino, due nel pomeriggio. Immancabile, inoltre, il prezioso supporto della Protezione civile. «L'aumento di casi di covid di questi giorni- ha concluso De Pasqual indica che abbiamo un'unica risposta: la vaccinazione».

Davide Piol

