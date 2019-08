Un'ora bendato ostaggio dei banditi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL COLPOBELLUNO - PONTE ALPI E' stato fermato e costretto ad accostare il suo furgone, mentre era in viaggio tra il Bellunese e il Vicentino. Tre malviventi, scesi da un'utilitaria, lo hanno prima immobilizzato e poi, con risolutezza, si sono impossessati del mezzo e del suo prezioso carico, 50mila euro in occhialeria di vario tipo. Un rapimento in piena regola visto che l'autista è stato costretto a compiere un lungo viaggio, legato e bendato, prima di essere abbandonato, legato a un albero, in una zona isolata a Pederobba.PISTE APERTEUna...