NUOVA VETRINA

BELLUNO Cioccolatini, praline, barrette, tutto fatto artigianalmente, con un'attenzione particolare all'ambiente. C'è una nuova vetrina in città: quella della cioccolateria Nina Kakaw in Via Matteotti, un incrocio di cooperazione tra due organizzazioni non profit locali, Nina aps, giovane associazione impegnata nella cooperazione internazionale, e Società Nuova cooperativa sociale presente nel territorio da oltre 40 anni nella gestione di servizi per l'inclusione. «L'obiettivo - spiegano - è quello di aiutare le donne dell'Amazzonia (da cui provengono e vengono coltivate le fave di cacao) e altre donne in difficoltà della comunità bellunese, attraverso il lavoro della cioccolateria». Un laboratorio artigianale dove al centro c'è il cioccolato sfuso e l'entusiasmo di alcuni giovani che, con la cioccolateria, hanno costruito un ponte virtuale tra Belluno e l'Amazzonia, luogo dove alcuni di loro hanno svolto esperienze di cooperazione internazionale. «Con la pandemia siamo tutti rientrati in Italia e abbiamo pensato ad un progetto per continuare ad essere vicini al Sud America, e abbiamo avuto l'intuizione di valorizzare il loro prodotto per eccellenza: il cacao» confida Bruno Selvestrel, vicepresidente dell'associazione.

