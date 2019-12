Un nuovo defibrillatore nel piazzale è il terzo: ad agosto salvato un turista

LA SICUREZZA

BELLUNO Il feltrino Ivan Fent ha salvato una vita grazie al massaggio cardiaco che ha praticato a un uomo in arresto. Sergio, questo il nome dell'uomo che aveva avuto il collasso, si sopravvissuto, grazie a Ivan che non si è stancato per ben 8 minuti di praticare il massaggio, anche se non lo aveva mai fatto. Un miracolo, quindi, in una situazione così, ma se ci fosse stato un defibrillatore le possibilità di sopravvivenza sarebbero state altissime. La storia è stata raccontata ieri dal protagonista all'incontro organizzato al centro Le Torri, dagli Amici del Nevegal e ha introdotto la cerimonia di consegna del nuovo defibrillatore. È il terzo che sarà presente sul Colle, verrà sistemato nel Piazzale, grazie alla collaborazione con Ads Nevegallika, che ha acquistato la teca, e Comune di Belluno. È il primo pubblico: potrà essere usato da chiunque abbia fatto il corso, in caso di emergenze. E un corso sarà organizzato a breve proprio sul Colle: si tratta di 5 ore in cui vengono impartite le istruzioni per la tecnica da utilizzare. Una volta frequentato vale per sempre e non servono aggiornamenti.

I DATI

Il defibrillatore sul Colle ha già salvato vite. Accadde ad agosto, grazie al pronto intervento del referente della Federazione italiana sicurezza piste da Sci (Fisps) che ha utilizzato il macchinario in dotazione per rianimare un 70enne turista. A spiegare l'importanza del defibrillatore ieri il cardiologo Mauro Fantinel, che ha portato tempi e casi di episodi che sono stati risolti grazie al pronto intervento. Ha portato l'esempio dei paesi scandinavi, dove si è investito molto per aumentare la sopravvivenza nei loro paesi: si è passati dal 10 al 25%. «La sopravvivenza è aumentata perché sono state fatte delle scelte politiche ben precise - ha sottolineato Fantinel -: obbligare quando uno fa la patente a fare anche il corso di Blsd, per la rianimazione cardiopolmonare».

IL COMUNE

Il sindaco Jacopo Massaro ha spiegato come il Comune sia molto sensibile a questo argomento. «Con il dottor Fantinel - ha detto - collaboriamo da tanti anni, si è dedicato anima e corpo a questa causa e lo fa da tempo. Noi come Comune con lui abbiamo messo in piedi alcuni corsi per l'utilizzo del defibrillatore in alcune scuole. Facciamo dei corsi ai bambini, non ovviamente sull'utilizzo del defibrillatore, ma per abituare le persone al primo soccorso e spiegare al bimbo cosa fare e a riconoscere alcune cose e chiamare il 118». «Sono contento di questa iniziativa che siamo riusciti a mettere in piedi qui in Nevegal - ha concluso Massaro - un defibrillatore lo abbiamo messo in piazza Duomo a Belluno, un altro in piazza dei Martiri, tra un po' a parcheggio di Lambioi. Abbiamo fatto i corsi alla polizia municipale che ha un defibrillatore a bordo. Infine ci possiamo fregiare del fatto che in tutte le palestre delle scuole c'è un defibrillatore e in tutte le strutture sportive del Comune. Ora stiamo lavorando per finanziare un corso sul Nevegal per l'utilizzo del defibrillatore».

© RIPRODUZIONE RISERVATA