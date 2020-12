L'INIZIATIVA

BELLUNO Un calendario dell'avvento virtuale. Belluno Kids farà compagnia così, in modo virtuale dagli schermi di un pc o di un celluare, ai bambini e ai loro genitori nel periodo di Natale. Dai balletti da imparare con mamma e papà ai laboratori artistici per realizzare addobbi, fino alle ricette per cucinare dolci in famiglia. Sono tante le proposte che si alterneranno da qui ai prossimi giorni, per accompagnare con allegria e creatività le famiglie bellunesi al 25 dicembre. Insomma, davanti all'impossibilità di realizzare qualsiasi tipo di manifestazione che potesse portare a teatro o a frequentare un laboratorio, l'organizzazione ha pensato di portare direttamente nelle case di grandi e piccini tante proposte diversificate. Saranno quindi ventiquattro le caselle virtuali da aprire ogni giorno dal sito internet dedicato a questo progetto nelle quali, quotidianamente, verrà caricato un contenuto differente. Ad arricchire il tutto ci saranno anche alcune illustrazione di I Segni dell'Infanzia 2020, la mostra internazionale di illustrazione esposta anche nelle vetrine dei negozi del centro storico a fine agosto; questa volta i disegni saranno accompagnati da piccole storie scritte dagli stessi artisti. E non è tutto qui: verrà anche lanciato un contest in contemporanea con le prime attività pratiche; si tratterà di realizzare dei piccoli video mentre si partecipa attivamente alle proposte per inviarli a Belluno Kids. Sarà poi la Befana, il 6 gennaio 2021, a portare a tutti un video regalo a conclusione di questo progetto per il Natale 2020. (A.Tr.)

