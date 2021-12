Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IN TRIBUNALEBELLUNO Avrebbe evaso le imposte sui redditi avvalendosi di fatture riguardanti operazioni inesistenti per un totale di oltre 1 milione di euro. È quanto contestato dalla Procura della Repubblica a una 42enne cinese, residente fuori provincia e legale rappresentante di una società che ha sede a Belluno. Ieri mattina il giudice delle udienze preliminari l'ha rinviata a giudizio per dichiarazione fraudolenta mediante uso di...