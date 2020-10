L'INIZIATIVA

BELLUNO «C'è un gigante lassù sui Coi de Pera», riprendono gli itinerari naturalistici con Anacleto Boranga, divulgatore e guida naturalistica e ambientale.Il prossimo appuntamento è per sabato sul crinale del Nevegàl. È stato tracciato un itinerario «che porta, sui Coi de Pera, Colli di Pietra, (in comune di Ponte nelle Alpi Ndr), ad incontrare un maestoso patriarca arboreo scrive Anacleto Boranga -, uno di più grandi tigli del Bellunese, inserito in un contesto paesaggisticamente e panoramicamente suggestivo, con spunti di carattere geologico e antropico». Sarà la meta della prossima escursione, contenuta nel programma cammiNaturalMente dell'Associazione Culturale Centro Upm (Un Punto Macrobiotico) di Belluno, che sta riscuotendo un notevole interesse e parecchia partecipazione. Il percorso è facile e si sviluppa su una stradina e mulattiera di circa 2,5 chilometri, per un dislivello di circa 150 metri. Ritrovo alle 14.30 in piazzale Resistenza. Partecipazione limitata a 20 persone, Iscrizione obbligatoria presso Un Noce, in via Barozzi 18 o al tel 351 5468735 o a belluno1@centroupm.it Info 340 8769665 (Anacleto). All'interno del Programma di sviluppo rurale del 2011 venne approvato e finanziato il progetto di realizzazione dei sentieri ricreativi degli alberi monumentali de i Coi de Pera. L'opera andava ad inserirsi e completava la mappa della sentieristica del Serva e del Nevegal. Il tracciato si inseriva nel percorso dell'Ecomuseo di Ponte nelle Alpi, in accoglimento alle richieste delle frazioni.

Fe.Fa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA