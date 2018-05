Un esproprio lungo sei anni: gli indennizzi non arrivano

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CASOBELLUNO Terreni espropriati, ma cittadini lasciati a secco. A sei anni dai lavori gli abitanti di Orzes attendono ancora gli indennizzi. Che la burocrazia italiana fosse lento lo si sapeva, che la macchina comunale non facesse eccezioni anche, cionondimeno la storia di una decina di cittadini ha dell'inverosimile. Gli esordi della vicenda risalgono al 2011. Quell'anno Palazzo Rosso aveva stipulato una convenzione con l'Unione Montana per l'allargamento di via Gresal, nella frazione di Orzes.LA STORIAL'intervento coinvolse un tratto...