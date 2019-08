Un esercito di cinquecento volontari: «Garantiamo copertura 24 ore su 24»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

I NUMERISono cinquecento i volontari del Cnsas attivi in provincia di Belluno. Un vero e proprio esercito quello Bellunese se si calcola che in tutto il Veneto sono 700 i componenti del Soccorso Alpino. Nelle 19 stazioni di competenza, della Seconda Delegazione due sono in territorio trevigiano, tutte le altre sono in provincia di Belluno e garantiscono copertura 24 ore 24.SUPPORTOUn supporto indispensabile nei fine settimana come quello appena terminato, ma anche nei giorni feriali quando la montagna diventa un'insidia. Un'intera estate -...