FELTRE «E' stata una grande emozione». Non nasconde le propria gioia mamma Federica che ieri ha dato alla luce la sua secondogenita, Ginevra, nel reparto di ostetricia del Santa Maria del Prato di Feltre. La piccola è appena nata ma già detiene un primato: è suo il primo vagito dell'ospedale di Feltre di questo 2021. Mamma Federica l'abbiamo disturbata al telefono. In sottofondo la piccola Ginevra che emette qualche urletto, forse per la fame, non può ancora sapere di essere nel suo piccolo un po' famosa per essere la prima nata di questo 2021 a Feltre, la seconda nel territorio provinciale di Belluno. Un piccolo record che ha reso la sua mamma, Federica, felice. Anche se il dono più grande è il fatto che tutto sia andato bene e che la piccola sia nata e sia in piena salute. «E' stata una grande emozione - racconta mamma Federica -. Ginevra doveva nascere il giorno di Natale, invece ci ha tenuti tutti in suspense ed ha scelto il 2021 per arrivare. Questa data era quindi per noi inaspettata». Ginevra non è la primogenita. Prima di lei infatti è arrivato Filippo, che oggi ha 10 anni e che è felicissimo dell'arrivo della sorellina. «Il parto è andato bene - prosegue Federica -. I medici sono stati stupendi. Anche l'ostetrica, che era un ragazzo giovanissimo, è stato bravissimo. Nonostante la sua giovane età è riuscito a tenermi tranquilla ed a mettermi a mio agio, per cui tanto di cappello anche a lui». Nonostante le difficoltà legate al Covid, il papà ha potuto assistere al parto, dopo aver effettuato il tampone che è risultato negativo. Una nascita che arriva dopo una gravidanza vissuta in piena pandemia. Nonostante ciò «siamo riusciti a viverla bene. Nonostante questo 2020 sia stato triste, come famiglia siamo riusciti a viverlo in maniera gioiosa vista la dolce attesa».

