Si vota domenica 16 febbraio. Elettorato attivo i consiglieri comunali e i sindaci. Come stabilito dalla normativa il voto è pesato in base al numero di residenti. Belluno ha l'indice di ponderazione più elevato (539), seguono Feltre e Borgo Valbelluna (492), e poi tutti gli altri. Per spiegare la proporzione basta dire che i 41 comuni con meno di 3mila abitanti hanno un indice pari a 59. In casa centrosinistra la lista è chiusa da venerdì. A correre per un posto a Palazzo Piloni saranno: Paolo Perenzin (Feltre), Walter Cibien (Belluno), Franco De Bon (San Vito), Paolo Vendramini (Ponte), Fabio Lucchetta (Vallada), Simone Deola (Borgo Valbelluna), Maria Teresa De Bortoli (Pedavena), Giustina De Silvestro (Domegge), Amapola Fairtlough (Val di Zoldo) e Sonia Pauletti (Sovramonte). Nel centrodestra c'è il nodo Cortina, Cadore Comelico che ha rinviato la chiusura del listino alle 17 di questo pomeriggio mentre nove sono, al momento, i nomi certi: Serenella Bogana (Alano), Maria Toffoli (Calalzo), Max Enrico Cordella (Val di Zoldo), Elisa Monticello (Seren), Massimo Bortoluzzi (Alpago), Danilo De Toni (Alleghe), Ivan Minella (Santa Giustina), Dario Scopel (Seren) e Nadia Forlin (Feltre).

