«Un dramma per la comunità, sono vicino alla famiglia»

IL LUTTOLONGARONE Con il dolore nel cuore e la consapevolezza che non si può smettere di lanciare messaggi positivi ma che, anzi, proprio nei momenti difficili questi sono indispensabili per andare avanti. Proprio queste le ragioni che ieri sera hanno spinto la compagnia della Parrocchia di Longarone a mettere in scena la commedia E se aggiungessimo un posto a tavola alla sagra di Polpet di Ponte nelle Alpi. «È stata una decisione sofferta - spiega il sindaco di Longarone, Roberto Padrin - ma alla fine con la regista Anna Olivier abbiamo...