Un direttore creativo per la De Rigo Vision

LA NOMINALONGARONE La De Rigo Vision ha un nuovo direttore creativo: è Enrico Furlan. E avrà il compito di coordinare lo sviluppo delle collezioni di tutti i marchi prodotti dall'azienda di Longarone (con un focus su Lozza, Police e Sting), in sinergia con l'ufficio prodotto interno e gli uffici creativi delle licenze: l'obiettivo? Sviluppare collezioni in grado di rispecchiare fedelmente l'identità di ogni singolo brand. Per Police, in particolare, Furlan continuerà a occuparsi in prima persona del coordinamento creativo dei vari...