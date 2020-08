La situazione creatasi in Nevegàl? «Imbarazzante», per Fabio Rufus Bristot. «Rischiosa» anche per la stagione invernale, secondo Quinto Piol (referente per il Colle del Pd Castionese). «Un disastro», sintetizza, Francesco Pingitore. «Le solite piroette», chiosa Franco Roccon. Per il Gruppo misto, Bristot commenta con poche parole. «Si lavori da subito, senza perdere neppure un minuto, per garantire l'apertura invernale di ciò che purtroppo resta del Nevegal. Altro che sviluppo del Colle, incapaci a mantenere quel poco che è rimasto. La Regione dica in modo autorevole se c'è o non c'è. Lo dica ora». Per il Patto Belluno Dolomiti Pingitore fa notare come sia stata «utile e inutile la Commissione Nevegàl. Dispiace per i colleghi della maggioranza (Pierenrico Lecis, Massimo De Pellegrin, Matteo Bianchi), che come me ci credono al Nevegàl. Massimo rispetto per la gestione dell'Alpe (srl), il presidente e il direttore insieme ai soci hanno fatto in modo che il Colle non chiudesse. Quanto alla Bellunum: meglio che tenga pulita la città». Il collega di Civiltà Bellunese- Liga veneta Repubblica, Franco Roccon «con tutte le bugie sentite dal sindaco in quest'anno e mezzo non ho dubbi a chi credere. Il Nevegàl, finchè ci sarà questo sindaco, non avrà futuro se non per la buona volontà degli operatori. Sempre che il borgomastro lasci lavorare». Dal Pd castionese, che ha seguito la vicenda sin dagli esordi, è Quinto Piol, che spera nella stagione invernale: «Vuoi vedere che la società bolognese (Paragon Ndr) sconsiglierà il comune o, comunque, non ci sarà più il tempo per aprire nella stagione invernale?». Intanto in molti si chiedono se alla tradizionale assemblea degli Amici del Nevegàl, in calendario per il 12 agosto, parteciperà il sindaco e se avrà novità fresche.

