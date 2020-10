L'APPUNTAMENTO

BORGO VALBELLUNA Anche Trichiana ricorderà il disastro del Vajont e, soprattutto, la compaesana Tina Merlin. Lo farà con un'iniziativa suggestiva e di grande richiamo. La pro loco di Trichiana e l'associazione Castle of Fantasy ricorderanno il 57° anniversario presentando la proiezione del film Vajont di Renzo Martinelli nel suggestivo scenario di Melere. L'appuntamento è per sabato sera alle 20. Dopo una prefazione di Edoardo Comiotto che inquadrerà, per le giovani generazioni, cosa rappresentò la tragedia di Longarone e la figura di Tina Merlin, il film comincerà. Gli organizzatori allestiranno alcuni punti per riscaldarsi, ma l'invito è di vestirsi in maniera adeguata per una serata all'insegna della memoria sotto le stelle di Melere. Sarà obbligatoria la prenotazione sul sito castleoffantasy.it. Il film del 2001 ripercorrerà tutte le tappe che portarono al disastro e porrà l'accento su due figure di bellunesi che tutti conoscono: Tina Merlin (interpretata dall'attrice Laura Morante), la giornalista che seguì l'intera vicenda scrivendone sulle pagine de l'Unità e il fotoreporter che per primo arrivò sul luogo, Giuseppe Bepi Zanfron, che nel film è interpretato dal figlio Luca Zafron. La pro loco di Trichiana sottolinea come sia un modo per ricordare la compaesana Tina Merlin, che all'indomani della tragedia scriveva a conclusione di un suo articolo: «Sto scrivendo queste righe col cuore stretto dai rimorsi per non aver fatto di più per indurre il popolo di queste terre a ribellarsi alla minaccia mortale che ora è diventata una tragica realtà. Oggi tuttavia non si può soltanto piangere. È tempo di imparare qualcosa». Merlin, corrispondente di provincia, era stata l'unica giornalista italiana a raccogliere le proteste degli abitanti di quelle zone durante la costruzione della grande diga a partire dal 1957 e a segnalarne poi ripetutamente i pericoli, tanto da meritarsi il nomignolo di Cassandra del Vajont.

Fe.Fa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA