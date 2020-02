SOLIDARIETÀ

BELLUNO Sarà in prima fila il mondo del volontariato bellunese che parteciperà a Ricuciamo insieme l'Italia. La cerimonia di inaugurazione di Padova capitale europea del volontariato 2020. L'evento, che vedrà la presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, si terrà domani alla Fiera di Padova. La giornata è la prima tappa del programma promosso da Csv Padova e Comune di Padova .

LA FORMAZIONE

La compagine bellunese, coordinata da Csv Belluno/Comitato d'intesa, sarà formata da un centinaio di rappresentanti di associazioni di promozione sociale, organizzazioni di volontariato, volontari di tutta la provincia. Il trasferimento avverrà con un mezzo di trasporto messo a disposizione gratuitamente dal Csv Belluno. Ci saranno anche Gianluca Corsetti, presidente del Comitato d'intesa, e Nevio Meneguz, direttore del Csv Belluno. «La nostra presenza è fondamentale per una data così importante - spiega Meneguz - abbiamo la possibilità di portare la voce di un volontariato attivo e radicato, stante le nostre note problematiche territoriali, in un contesto vicino e in cui l'importanza del lavoro quotidiano del volontario è riconosciuta a livello europeo. L'evento peraltro è particolarmente sentito, in quanto promosso dal Csv Padova, col quale abbiamo collaborato in diverse occasioni».

L'INCONTRO

Così, il presidente Corsetti: «È una delle prime occasioni in cui un Presidente della Repubblica prende parte a un evento che valorizza il volontariato perciò vogliamo far sentire fortemente la nostra presenza. Purtroppo la disponibilità di posti è limitata perché saremmo stati molti di più».

