Un campo in sintetico per il calcetto, 60mila euro di variazione al bilancio

NUOVO CANTIEREAl posto dei campi da beach volley arriverà il prato sintetico. Un campo da calcetto di 28 metri per 21, così l'area in ghiaia del Polisportivo verrà affidata una nuova funzione. L'idea girava per Palazzo Rosso da un po'. Almeno dal 2016, quando i campi da beach erano stati spostati dall'area Stadio al parco fluviale di Lambioi. Subito si era pensato di occupare diversamente lo spazio lasciato libero, magari mettendo a disposizione un nuovo campo per le società sportive, ma poi le intenzioni si erano arenate sui numeri....