«Un'azienda sempre vicina alla nostra comunità»

SANTA GIUSTINA(e.s.) Oltre 500 persone ieri si sono alternate per visitare lo stabilimento della cartiera di Santa Giustina in occasione dell'open day organizzato per festeggiare i 50 anni di apertura del sito. Una fabbrica importante che aveva sede a Longarone. Spazzata via nella tragedia del Vajont insieme ai 30 operai che quella sera erano di turno è poi dopo 6 anni è stata ricostruita a Santa Giustina. Quest'anno ricadono quindi i 50 anni dall'inaugurazione. Ed è proprio questo traguardo che ieri è stato festeggiato a Santa Giustina...