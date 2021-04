Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA NOMINABELLUNO Nuovo Commissario per la gestione post Vaia. Il Capo della protezione civile nazionale, Fabrizio Curcio, ha nominato l'architetto Ugo Soragni, già Direttore generale Musei del Ministero dei Beni Culturali, che opererà gratuitamente. Zaia, che era il Commissario, assorbito dalla grande emergenza Covid, per la quale è pure Commissario, ha proposto questo avvicendamento per dare un segnale di grande attenzione alla chiusura...