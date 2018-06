Ufficio turistico: apertura prolungata

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

TURISMOBELLUNO Cambio di passo per l'ufficio turistico di piazza Duomo. Non più una ma tre. Saranno tre le giornate di apertura del punto informativo posto all'ingresso della scala mobile: dal venerdì alla domenica a partire da questa settimana e per tutto l'anno. Ad eccezione dei mesi estivi, durante i quali, come in passato, il servizio sarà assicurato dal lunedì alla domenica. Il sette su sette partirà dal 15 giugno e proseguirà fino a fine settembre, così da andare incontro ai flussi turistici che negli ultimi anni caratterizzano le...