Ufficio esecuzioni penali: chiesta sede piu vicina

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA MOZIONEBELLUNO Mozione della minoranza per proporre all'Amministrazione di attivarsi per agevolare il servizio fornito dalla Direzione dell'Ufficio di esecuzione penale esterna (Uepe) di Venezia, che si occupa - tra altre cose -di monitorare le attività degli uffici di esecuzione penale esterna e di tenere rapporti con gli enti locali e le organizzazioni di volontariato per l'attività trattamentale e per la stipula di convenzioni per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai fini della messa alla prova. Al consiglio comunale,...