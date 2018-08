CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

UFFICI POSTALIPENSIONI D'ANZIANITÀDOMANI RISCOSSIONEDa domani saranno regolarmente in pagamento le pensioni in tutti gli uffici postali della provincia di Belluno. I pensionati potranno quindi rivolgersi al proprio ufficio postale per ritirare l'assegno pensionistico secondo le consuete modalità. Poste Italiane ricorda inoltre la possibilità di richiedere l'accredito della pensione sul libretto postale o sul conto Bancoposta. Con quest'ultima modalità è possibile disporre gratuitamente di una polizza assicurativa che consente un...