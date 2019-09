Ubriaco sul bus si scaglia contro il conducente

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA DENUNCIABELLUNO Stava infastidendo tutti su quel bus di linea nella zona di via Vecellio. Era completamente ubriaco. A quel punto l'autista, viste le condizioni psicofisiche dell'uomo, ha chiesto l'intervento del 118. Ma in questo modo ha scatenato la furia del passeggero ubriaco che lo ha aggredito verbalmente e minacciato. A quel punto sono dovuti intervenire anche i carabinieri del Nucleo operativo Radiomobile di Belluno che hanno proceduto alla denuncia per violenza e minaccia a pubblico ufficiale. Si tratta di un bellunese 27enne...