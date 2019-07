Ubriaco pretende da bere e aggredisce i carabinieri

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IN MANETTEBELLUNO «O mi date da bere o ...». Non poteva che finire in manette la notte agitata di Sebastiano Rossa, 29enne bellunese già finito alle cronache per una vicenda di estorsione. Ieri è stato arrestato con l'accusa di resistenza e si trova attualmente in carcere a Baldenich in attesa dell'udienza di convalida.Il giovane ha dato in escandescenze ieri notte al bar di via Loreto, dove è arrivato già ubriaco e pretendeva che gli venisse comunque servito alcol. Di fronte al rifiuto dei baristi ha iniziato a aggredire tutti e anche...