Ubriaco in piazza Martiri la notte di Natale: 24enne si scaglia sulla polizia e finisce in cella

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IN MANETTEBELLUNO Aveva bevuto. E tanto. Tanto da non fermarsi quando in piazza dei Martiri la notte di Natale erano arrivati i poliziotti della squadra Volanti, chiamati dagli esercenti che non ne potevano più di quell'ubriaco che infastidiva tutti. Ma lui non si è fermato. Nemmeno quando è stato accompagnato a casa con l'auto della polizia. Entrato nell'abitazione, che divide a Trichiana con la convivente, si è scagliato anche contro di lei e contro la polizia che ha tentato di fermarlo. È finito in manette per resistenza a pubblico...