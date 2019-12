Ubriaco, dorme nell'auto accesa: rischia 10 mesi

Era fermo in una piazzola di sosta con il motore acceso e stava dormendo, completamente ubriaco. È finito alla sbarra per guida in stato di ebbrezza, anche se la macchina al momento del controllo non si stava muovendo. E rischia grosso Daniele Corona, 33enne di Erto e Casso (Pn). Il pm Gianluca Tricoli, al termine del processo che si è celebrato in Tribunale a Belluno dopo l'opposizione all'originario decreto penale di condanna, ha chiesto la condanna a 10 mesi di arresto, 3mila euro di ammenda e la sospensione della patente per un anno e 2 mesi. La difesa, affidata all'avvocato Valentina Mazzucco ha sottolineato invece come non vi fosse la prova che l'uomo fosse ubriaco al momento della guida: è passato diverso tempo dal momento in cui si era fermato e l'alcoltest. I fatti risalgono al 30 marzo del 2018 e sono avvenuti a Longarone, sulla statale 51. Erano le 4 di mattina e qualcuno segnala ai carabinieri che in strada c'erano pezzi di auto, dovuti forse a un incidente. I militari poco più avanti trovano Corona fermo in piazzola che dorme. Alla richiesta dei documenti consegna il cellulare, poi un pacchetto di caramelle. Poi si sveglia. L'alcoltest fatto un'ora dopo segnerà 1,74. La sentenza a gennaio.

