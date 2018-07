Tutto sui Cavalieri di Malta con la guida del Campedel

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LE VISITEBELLUNO A tu per tu con i Cavalieri di Malta. Pomeriggio alla scoperta di questo antico ordine, quello proposto per oggi dall'Associazione Campedel. Proseguono infatti le aperture domenicali della chiesa di San Pietro e dei due chiostri. L'appuntamento di questa settimana vedrà come protagonista uno dei più celebri ordini militari, fondato nel 1048 quando alcuni mercanti della repubblica marinara di Amalfi ottennero dal califfo d'Egitto il permesso di costruire a Gerusalemme una chiesa, un convento e un ospedale nel quale assistere...