LA PETIZIONE

BELLUNO I bellunesi vogliono la Bicipolitana. Oltre 340 firme ieri al gazebo di Fiab Belluno in piazza dei Martiri, dove in alcuni momenti c'è stata perfino la coda. L'occasione era la sottoscrizione della petizione scritta dalla Sezione di Belluno della Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta per chiedere al Comune capoluogo di creare una rete omogenea di piste ciclabili in grado di collegare il centro con le frazioni in modo sicuro. «Non ci aspettavamo una risposta così numerosa dichiara, a fine giornata, il vice presidente Pierluigi Trevisan -, evidentemente c'è voglia di biciclette e di muoversi in modo sostenibile in città. Siamo arrivati a oltre 750 firme, 340 raccolte solo ieri. Ci ha fatto visita anche l'assessore all'ambiente Alberto Simiele, molto sensibile al tema e che ci sostiene». Sabato prossimo il gruppo si sposterà al piazzale del mercato di Cavarzano per l'ultimo round prima di inoltrare le firme e il testo della petizione al presidente del Consiglio comunale Francesco Rasera Berna. Ma cos'è la Bicipolitana? In molti se lo chiederanno, la risposta arriva dritta dritta dal testo della petizione popolare. «Noi cittadini si legge nel documento -, assieme all'associazione Fiab Belluno, chiediamo che il Consiglio Comunale di Belluno prenda in considerazione la realizzazione di una rete ciclabile cittadina Bicipolitana, che si rende ora possibile grazie al Decreto-Legge 19 maggio 2020, n.34, il Decreto Rilancio che introduce le Corsie ciclabili». Riprendendo il piano delle ciclabili del Comune di Belluno del 2013, Fiab Belluno ha predisposto un Biciplan composto da tre linee ciclabili che andrebbero a costituire la Bicipolitana. Una rete ciclabile ad uso quotidiano, che collega i quartieri cittadini tra loro e con il centro cittadino, la stazione ferroviaria, l'ospedale, i poli scolastici e i parchi cittadini. La rete può essere realizzata in tempi molto brevi e a basso costo perché collega tutti gli spezzoni ciclabili e ciclo-pedonali esistenti utilizzando corsie ciclabili su strade interne a basso traffico, che non interferiscono con la viabilità di transito della città. Insomma, si tratterebbe di mettere in collegamento tra loro i pezzi di percorsi esistenti per creare un circuito lungo e in grado di servire varie zone del capoluogo, così da rendere la bicicletta davvero un mezzo alternativo all'auto. Il documento completo, che illustra nei dettagli la rete ciclabile definita Bicipolitana di Belluno e gli interventi necessari alla sua realizzazione, è scaricabile dal sito di Fiab Belluno. A.Tr.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA