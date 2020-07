TUTTI IN CODA

BELLUNO Il traffico in provincia di Belluno è tornato ai livelli precedenti al coronavirus. Anzi, sabato ha raggiunto (e superato) il livello di domenica 22 dicembre 2019. Chi temeva che i turisti in questa stagione avrebbero faticato ad arrivare è presto smentito dai numeri. I dati elaborati da Enel X Here, che sono basati sugli spostamenti monitorando i navigatori satellitari, dicono chiaramente che sabato (e ancor di più domenica 12 luglio quando i sensori hanno registrato un +37 per cento) si viaggia il trenta per cento (sabato +33) sopra la media del mese di dicembre. I dati relativi ai flussi di ieri saranno disponibili solo da oggi. Ma è bastato guardarsi attorno, nel fine settimana, per vedere quante auto ci fossero in movimento.

STRADE INTASATE

La bella giornata, con le temperature miti, ha spinto in avanti sull'orologio il problema del contro-esodo. Ma pochi minuti dopo le 18 le code si sono ripresentate puntuali. In senso opposto rispetto a quelle di sabato e della mattinata, quando gli incolonnamenti venivano segnalati verso il Cadore. Il primo alert della questura di Belluno arriva cinque minuti dopo mezzogiorno: «SS 51 di Alemagna rallentamenti tra uscita A27 Pian di Vedoia direzione nord, fino a Longarone». L'inversione di tendenza, cioè i rallentamenti verso sud diventano questione di qualche ora. Appena il tempo di pagare il conto al ristorante e di rimettersi in marcia verso la pianura. Alle 16.19 vengono evidenziati i primi rallentamenti in discesa a Longarone: «Da pattuglia Polstrada SS51 km. 50 località Longarone rallentamenti con code».

INCIDENTE A CIMABANCHE

Alle 17, in una condizione di traffico già molto sostenuto, uno scontro tra due motociclisti a Cimabanche costringe alla chiusura della strada. Uno dei due feriti viene portato a Belluno, l'altro a Pieve di Cadore (le loro condizioni sono serie ma fortunatamente nessuno dei due sarebbe in pericolo di vita). Le operazioni di soccorso rendono necessaria la chiusura del tratto stradale. Negli stessi minuti la questura segnala, lungo la 51 di Alemagna «incolonnamenti da Ponte Cadore fino a località Quattro Valli».

AGORDINA

Neppure per l'Agordina è stata una gran giornata. In direzione Sedico, poco dopo le 17 il serpentone era fermo già da Agordo. E per l'intera giornata il passaggio di auto è stato senza soluzione di continuità nella corsia che porta verso Belluno. Una giornata a tutti gli effetti da piena estate.

ALLE 19

Nell'orario più critico, a partire dalle 19, la coda in discesa era ferma dall'abitato di Ospitale: ben presto si è allungata fino a Tai. «Meno peggio del previsto» si lascia sfuggire, nel pomeriggio, un addetto ai lavori per spiegare che, dopo quel che è successo sabato, ieri ci si attendeva se possibile un numero ancora maggiore di auto in transito. Ciò che è certo, ed è un'indicazione di cui non si può non tener conto, è che i flussi di traffico ormai sono ritornati al periodo precedente la pandemia.

Andrea Zambenedetti

