L'INIZIATIVA

BELLUNO Prendi uno, leggi due. Si apre un fine settimana di letture di cronaca del territorio, ma anche di progetti di ampio respiro, di carattere sociale, culturale e non solo. Sì perché domani con Il Gazzettino si riceverà in omaggio il Bilancio di Missione della Fondazione Cariverona, Insieme 2019, un magazine pensato per essere letto o semplicemente sfogliato, esplorato a più riprese o in un'unica soluzione, percorso da cima a fondo o puntando dritto agli articoli nei quali il lettore trova un personale maggior interesse. Il tutto in una veste grafica completamente rinnovata. All'interno delle pagine il lettore troverà un modo di comunicare semplice e diretto, un racconto costruito a più mani, con molti contributi esterni, quelli degli enti che gestiscono i progetti sostenuti, dei destinatari finali cui sono rivolti questi progetti, dei professionisti che hanno aiutato a disegnare e intraprendere il percorso compiuto, dei rappresentanti del mondo imprenditoriale con i quali in questi anni Fondazione ha intensificato il confronto. La pubblicazione di queste pagine arriva in un contesto segnato dalla pandemia Covid-19 che ha creato uno scenario profondamente diverso, inimmaginabile anche solo pochi mesi fa. Nuove urgenze e nuove sfide attendono tutti e portano a rivedere priorità, strategie, progettazioni, modalità di azione e di presenza. «Fondazione Cariverona restituisce il proprio Bilancio di Missione a chi ha contribuito a ideare, costruire e realizzare i contenuti fanno sapere dall'ente -: è la narrazione dei nostri territori, delle energie e delle creatività che li abitano e che saranno ancora più preziosi nel periodo che ci attende. A tutti va il ringraziamento per il percorso compiuto e per quello che insieme a Fondazione Cariverona ancora verrà condiviso. Il magazine è stato realizzato con l'impegno e la collaborazione di tutti i nostri uffici e grazie al dialogo costante con gli enti e le organizzazioni no-profit che, partecipando ai nostri bandi, ricevono le risorse necessarie per la realizzazione delle proprie iniziative, contribuendo con noi allo sviluppo sociale, economico e culturale dei nostri territori di riferimento».

A.Tr.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

