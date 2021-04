Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

SOCIALEBELLUNO Alla Maria Gaggia Lante di Cavarzano parte un progetto per una migliore tutela degli ospiti in casa di riposo. L'emergenza Covid 19 ha dimostrato quanto sia importante proteggere le persone anziane e più vulnerabili. Con questo obiettivo la Sersa del comune di Belluno, che gestisce la casa di riposo di Cavarzano, e HelpAge Italia onlus hanno iniziato a collaborare per sviluppare un sistema di salvaguardia che possa diventare...