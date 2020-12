TURISMO PARALIZZATO

BELLUNO Un milione 621mila euro per ogni giorno di dicembre e fino al 6 gennaio. Sommando vengono 60 milioni di euro che gli alberghi bellunesi perderanno, in termini di fatturato, a causa delle restrizioni anti-covid. «Con gli effetti dell'ultimo Decreto Legge sulle vacanze natalizie spiega Walter De Cassan, presidente Federalberghi Belluno Dolomiti la filiera del turismo chiuderà un anno con dati drammatici sul fronte delle presenze turistiche e dei fatturati. La ricettività alberghiera ed extralberghiera professionale in tutto ciò ne uscirà con danni enormi le cui conseguenze si sentiranno per anni. E purtroppo le prospettive sono ancora preoccupanti ed assolutamente incerte». Le cattive notizie non sono finite perché, secondo Federalberghi, si perderà tanto ma non ci sarà un ritorno economico adeguato da parte del governo. Da una parte, cioè, «gli effetti del Dpcm e del Decreto Legge di dicembre si ripercuoteranno, dal primo dicembre al 6 gennaio, in una perdita di fatturato di almeno 60 milioni di euro a carico solo delle imprese ricettive alberghiere della provincia. Una cifra impressionante!».

L'INTERA FILIERA

Attenzione, quei 60 milioni di euro non riguardano l'intera filiera del turismo ma sono le perdite stimate per i soli alberghi. Dall'altra «a fronte di un'incidenza sul Pil pari al 13% risulta che, a favore del turismo nazionale (tra l'altro insieme alla cultura) il Recovery Fund dovrebbe destinare 3,5 miliardi di euro... l'1,5% del totale». Per il presidente degli albergatori bellunesi è «troppo poco. Francia e Germania, nei propri piani nazionali di ripartenza prevedono stanziamenti rispettivamente di 15 e 35 miliardi. L'ennesima dimostrazione che la politica italiana non considera il turismo come il motore economico che realmente rappresenta!» Federalberghi Belluno Dolomiti lancia un appello ai parlamentari bellunesi e al ministro per i rapporti con il Parlamento Federico D'Incà: «Ancora una volta chiedo ai nostri rappresentanti politici nazionali chiarisce De Cassan di essere portavoce efficaci delle enormi difficoltà che stanno vivendo le imprese ricettive bellunesi. Un appello per poterci incontrare ed approfondire la situazione e un invito, anche attraverso specifici incontri, a toccare con mano la drammaticità del comparto nel nostro territorio. Su questo fronte Federalberghi si dichiara ancora una volta pronta a qualsiasi livello di confronto per il bene di un comparto che nel 2020 ha perso oltre 1,2 milioni di presenze turistiche». Il clima tra gli albergatori è teso. «Raccolgo un grande senso di responsabilità e consapevolezza sul fronte delle criticità sanitarie racconta De Cassan ma uno sconforto sempre più marcato rispetto al futuro». La paura è che alle ingenti perdite del 2020 se ne possano aggiungere delle altre. Senza che vi siano, in parallelo, dei ristori soddisfacenti. «Le imprese turistiche vogliono voltare pagina sottolinea il numero uno degli albergatori bellunesi Comprendono le priorità di carattere sanitario, stanno disincentivando la gente a venire in montagna e al tempo stesso sviluppando le strategie per il dopo pandemia. Ma ora chiedono rispetto e di poter avere un futuro con adeguati sostegni economici: non l'elemosina di poche centinaia di euro calcolate su parametri che non c'entrano nulla con le dinamiche di mercato del turismo montano». E conclude: «Vogliamo risposte, certezze normative, attenzione e strategie a lungo termine sul fronte di ristori, defiscalizzazione, credito, sostegno ed incentivi alla ripartenza. Da parte nostra la disponibilità al confronto è sempre aperta».

Davide Piol

