Turismo, l'ente camerale punta a un polo unico

LA PROPOSTABELLUNO Turismo e Camera di commercio, un binomio che sentiremo spesso nel corso del 2019. Nascerà un polo del turismo? Forse sì. Molte le attività che vedranno protagonista l'ente camerale su questo settore, soprattutto in provincia di Belluno. Basti pensare che «13 dipendenti regionali, ora parcheggiati in Provincia (perché erano provinciali Ndr) ha raccontato il segretario generale della Camera di Commercio di Treviso- Belluno , Romano Tiozzo passerà alla Camera per portare avanti una serie di progettualità. La Regione,...