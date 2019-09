Turismo innovativo: esperti a confronto

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

MOBILITA'BELLUNO «Turismo innovativo sulle Dolomiti bellunesi: la mobilità integrata rispetta il territorio», questo il tema che sarà trattato venerdì, dalle 10, a Palazzo Doglioni Dalmas a Belluno durante un convegno aperto alla cittadinanza. Ma cosa significa mobilità sostenibile? Ecco alcuni esempi: «Per andare al lavoro condividi l'auto con i colleghi. Per muoverti in città ottimizza gli spostamenti e prendi l'autobus. Per esplorare il nostro territorio scegli la mobilità integrata, usufruendo di treno, bus e bicicletta» sono...