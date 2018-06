CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

TURISMO IN PERICOLOBELLUNO La stagione estiva è già cominciata. Il Nevegal ha aperto anche ieri seggiovia e bike park, meta gettonatissima dagli amanti delle due ruote grasse. E i sentieri? La domanda è quasi scontata, la risposta no. Perché a quanto pare i troi che salgono verso Faverghera, Toront e Visentin soffrono ancora i mali dell'inverno. E qualcuno chiede che vengano sistemati quanto prima, anche offrendosi volontario per un tocco di motosega e decespugliatore. È l'associazione Nevegallika, che da qualche anno si prende cura del...