TURISMOBELLUNO Per qualcuno si azzera o diminuisce, per molti aumenta. Sebbene di poco. Novità da Palazzo Rosso per l'imposta di soggiorno 2020. Cambiano le tariffe del balzello pagato dai turisti in vacanza in città. Dal primo marzo del prossimo anno, infatti, entra in vigore il nuovo tabellario: chi dorme in albergo pagherà 0,50 centesimi in più al giorno rispetto ad oggi e chi si fermerà in rifugio la notte, invece, sarà esonerato dalla tassa. Si prevede un maggior gettito compreso tra 30 e 50 mila euro. Non spiccioli, certo, ma...