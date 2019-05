CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

TURISMOBELLUNO Nebbia fitta. E non sono le bizze del clima di questi giorni, che hanno regalato il susseguirsi di inverno ed estate in appena tre giorni. La nebbia fitta è quella che avvolge il Nevegal, sempre più martoriato dal meteo e sempre meno proiettato verso il futuro. Il Colle è come un vecchio: ha un glorioso passato alle spalle, ma sembra avere i giorni contati davanti a sé. Perché è vero che anche il 1° maggio non sono mancati camminatori ed escursionisti. Ma è altrettanto vero che la strutturazione di una stagione turistica...