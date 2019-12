TURISMO

BELLUNO L'infopoint del Nevegal ha riaperto i battenti. E allaccia una collaborazione con l'Alpe. Per una decina di giorni turisti, sciatori e proprietari di seconde case avranno il loro punto di riferimento per informazioni legate a passeggiate, eventi in città e prodotti tipici da acquistare. Sì perché la fortunata iniziativa avviata la scorsa estate dal Consorzio Dolomiti Prealpi viene ora riproposta durante le vacanze natalizie: l'ufficio ha riaperto ieri e resterà attivo fino al 6 gennaio tutte le mattine dalle 9 alle 12 e poi fino a metà febbraio solo nei fine settimana. «Il nostro obiettivo è di arrivare ad un'apertura di 200 giorni l'anno spiega Gimmy Dal Farra dell'associazione Belluno Alpina -, prima o poi ci arriveremo. L'importante era comunque dare continuità all'iniziativa, anche se solo per dieci giorni in inverno». La sede, ad ogni modo, è cambiata. Per mancanza di accordo con la proprietà dell'immobile utilizzato in agosto, è stata spostata all'interno dell'ufficio skipass dell'Alpe. Per il futuro si vedrà, se stringere ulteriormente l'accordo con la società che gestisce gli impianti oggi e con quella che lo farà in futuro o se trovare uno spazio autonomo. Per ora Dal Farra non ci pensa, i problemi da risolvere d'altra parte sono anche altri. A partire dalla sostenibilità economica di un servizio che si vorrebbe aperto per la gran parte dell'anno. Dietro il bancone c'è una ragazza del Consorzio Prealpi che informerà circa i tracciati percorribili con le ciaspe, le aziende di prodotti tipici, gli orari degli impianti di risalita, possibili alloggi e manifestazioni.

