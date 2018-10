CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

TURISMOBELLUNO Guai a farne una data fatidica. Ma di certo oggi, 4 ottobre, potrà essere ricordato come un momento importante per il futuro del Nevegal. A patto che il vertice in Regione con l'assessore al turismo vada a buon fine; e a patto che il Nevegal abbia un futuro; ma la possibilità che gli impianti rimangano chiusi il prossimo inverno sembra farsi sempre più remota. Quindi, è giusto pensare oltre la stagione degli sci ormai imminente. Sarà proprio questo l'argomento sul tavolo stamattina. A Venezia il tavolo avrà da una parte...