CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

TURISMOBELLUNO Adesso è Natale sul serio: il Nevegal apre gli impianti e avvia la stagione invernale. Giusto in tempo per far sciare famiglie e bambini durante le vacanze natalizie. Il sipario su skilift e seggiovia si alzerà già domani (sabato). Quindi, fino all'Epifania si potrà sciare tutti i giorni. Non è stata la spruzzata di neve di mercoledì notte a dare il la alla stagione. Certo, la nevicata, seppur debolissima, garantisce un'atmosfera invernale affascinante. Ma il merito dell'avvio degli impianti è tutto dell'Alpe, che ha...