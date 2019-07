TURISMO ALLO SPECCHIO BELLUNO Diversificare l'offerta turistica, dialogare con

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

TURISMO ALLO SPECCHIOBELLUNO Diversificare l'offerta turistica, dialogare con gli operatori turistici, incrementare la ricettività. Questi, per ora, i temi che si sente di affrontare, seppure in estrema sintesi, l'assessore al Turismo di Belluno, Yuki d'Emilia.Ragazza di 24 anni, laureata a Bolzano nel corso trilingue in Economia e Scienze Sociali - Politics, Philosophy & Economics con una tesi sugli effetti del riscaldamento globale sul turismo nelle Dolomiti, attualmente laureanda nella Laurea Magistrale in Management della Sostenibilità e...