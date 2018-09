CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

TURISMO500 IN RADUNOSFILA IL CORTEO(mdib) Oggi ci sono delle modifiche alla mobilità nel centro di Cortina, per il quarto raduno delle Fiat Cinquecento. Le iscrizioni dei partecipanti avvengono in piazza Pittori fratelli Ghedina, dalle 10 alle 12, con limitazioni alla sosta. Questo pomeriggio, dopo il pranzo libero, ci sarà il giro turistico sui passi dolomitici attorno a Cortina, per un centinaio di chilometri. Domattina ci sarà un altro giro turistico, con le Cinquecento in corteo, una sosta per l'aperitivo al trampolino di salto di Zuel....